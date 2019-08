Il morbillivirus sta uccidendo i delfini | ma io non sono preoccupato

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) La notizia della morte dell'ennesimo delfino – già 48 casi nel 2019, 49 con quest'ultimo – nelle acque del Tirreno, davanti a Ostia, non sorprende Fulco Pratesi, storico ambientalista e Presidente onorario del Wwf. “Dicono sia colpa di questoche li colpisce e li annienta, così come colpisce i cetacei e anche altri mammiferi. Ma bisogna anche saper accettare che ci siano queste ondate di epidemie da cui poi la natura fortunatamente si riprende”. Gli ultimi quattro soggetti deceduti e analizzati dall'IZS, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana nella sua unità operativa, tutti ritrovati sulle coste toscane nei mesi di giugno e luglio 2019, hanno ad esempio evidenziato "una importante positività per ildei cetacei (CeMV)", secondo quanto riportato nella relazione dopo l'autopsia. Tutti e quattro i soggetti, dunque,risultati ...

