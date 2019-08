Di Maio | «Governo con Renzi bufala Lega Salvini è disperato | crisi aperta in spiaggia»

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Crisi di governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Governo - giorni decisivi. Di Maio vede i gruppi M5S : «Accordo con Renzi è una bufala» : Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato. Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla...

Pd - la trattativa ruota intorno a Di Maio : i grillini vogliono far cadere i veti sul suo ingresso al governo : È tutto pronto per dare il via all'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, manca un solo scoglio: le sorti di Luigi Di Maio. Dopo i sondaggi terrificanti che portano il partito di Beppe Grillo al 7 per cento, sono in molti - forse troppi - i pentastellati che hanno messo in dubbio le

Salvini e Di Maio fuori dai giochi : nasce così il governo giallorosso benedetto da Grillo : Grillini al centro della scena corteggiati sia da Matteo Salvini sia dai pontieri dem. Ma il futuro del nuovo governo

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...

Crisi di governo nel pantano : Salvini fa un passo indietro - ma Di Maio non si fida : “Mai detto di voler staccare la spina al governo, il mio telefono è sempre acceso per il M5S. Spero di restare ministro dell’interno a lungo” ha dichiarato Salvini pochi giorni fa da Castel Volturno, un deciso cambio di marcia rispetto a quel famoso “gli italiani mi diano pieni poteri” del 9 agosto. Nei pochi giorni che separano le due contrapposte dichiarazioni però è successo di tutto e lo scenario politico è cambiato: il premier Conte ha ...

M5S : "Di Maio premier per salvare il governo? Fake news" (VIDEO) : Il Movimento 5 Stelle smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Luigi Di Maio per ricomporre la crisi di governo: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso" spiegano i pentastellati in una nota. Salvini ora pensa al rimpasto con i 'ministri del sì'. Di Battista: 'M5S cerchi interlocutori più seri' Di Battista interviene sul ...

Nel governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

Governo : Salvini sarebbe pronto a offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini pur di far rientrare la crisi di Governo sarebbe pronto ad offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio. A sostenere l'incredibile colpo di scena sarebbero dei parlamentari del Pd. Tra dem e M5S, in attesa di sviluppi, si sarebbero intanto sospesi tutti i contatti. Il leader dei pentastellati ha subito smentito con un post su Facebook: "Leggo continue fake news - ha scritto - ma sono tutte cose che ...