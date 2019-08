Alba Parietti sbotta contro l’ex marito Franco Oppini | “Basta bugie!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 19 agosto 2019)rimprovera l’exper una intervista Duro sa distanza tra, colpevole di aver fatto delle dichiarazioni poco carine sull’ex moglie in una recente intervista rilasciata a Quotidiano.net. Cosa è successo? La showgirl ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, non ha affatto gradito alcune dichiarazioni disul loro primo in: “Fu lui a corteggiarmi. Non mi va di essere descritta come ‘una facile'”. Queste sono state alcune delle parole che l’affascinante showgirlha dichiarato in un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagramil padre di suo figlio Francesco, accusando anche alcuni dei suoi ex di aver sofferto la sua manifesta superiorità: “Non ne capisco il motivo per ...

zazoomnews : Alba Parietti contro Franco Oppini: Non mi piace che mi descriva come non sono mai stata una facile - #Parietti… - zazoomnews : “Io ‘una facile’?!”. Alba Parietti scatenata contro l’ex marito Franco Oppini - #facile’?!”. #Parietti #scatenata - zazoomblog : Franco Oppini aveva detto di averla snobbata Alba Parietti: “Falso fu lui a corteggiarmi” - #Franco #Oppini #aveva… -