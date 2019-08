SEGA ha aperto un misterioso sito teaser

Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019)ha avuto un ottimo trimestre finanziario segnato da una ripresa nelle vendite di videogiochi, per cui non sorprenderebbe l'arrivo di un qualche annuncio all'improvviso.Ebbene unweb è stato, e potete dargli un'occhiata a questo indirizzo. Possiamo vedere, sullo sfondo scuro, un radar o qualcosa del genere lampeggiare. Ilsi chiama hmkd..com, inoltreha registrato il marchio Humankind non molto tempo fa.Sappiamo inoltre chepresenterà un importante tripla A alla Gamescom quest'anno, per cui non rimane che seguire la situazione, perché sicuramente un annuncio è nell'aria.Leggi altro...

- infoitscienza : SEGA, aperto sito teaser per il nuovo gioco annunciato alla Gamescom 2019 - Asgard_Hydra : SEGA, aperto sito teaser per il nuovo gioco annunciato alla Gamescom 2019 -