Salvini e Conte | l' ultima mossa del leader leghista per restare in gioco

Salvini tratta anche sui migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

Open Arms - via libera allo sbarco dei minori - Salvini : 'Ha deciso tutto Conte' : Ventisette minori sbarcano dalla Open Arms. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha ceduto alle pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seppur non senza polemiche. Secondo il leader della Lega 'la responsabilità è tutta del capo dello stato che, con questo gesto, ha aperto un precedente che potrebbe ritorcersi contro'. Dopo 16 giorni termina la permanenza sulla nave per i minori non accompagnati che erano a bordo. A Lampedusa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Agosto : Il bacio della morte. Conte teme la fiducia (di Salvini) : Dopodomani I 5 Stelle hanno deciso: si va alla crisi in Senato Game over – Niente appigli alla Lega: il M5S presenterà una risoluzione che sosterrà la posizione di Conte su Ong e migranti: piacerà a sinistra e sarà invotabile per Salvini di Ilaria Proietti e Marco Palombi L’ultima follia di Marco Travaglio La crisi più pazza del mondo, aperta il 7 Agosto da un Salvini ubriaco di sondaggi, piazze, spiagge e mojito che chiedeva ...

Sono arrivati sul molo di Lampedusa i minori dalla Open Arms. Salvini : "La scelta è di Conte" : La situazione si sblocca dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo e la ong ribadisce: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Paolo Becchi e il trappolone contro Salvini. Occhio alla manovra di Conte : "La prova dell'inciucio Pd-M5s" : "Sarebbe la prova dell'inciucio Pd-M5s". Intervistato da Italia Oggi, il professor Paolo Becchi "legge" la crisi tra Lega e M5s, scopre le carte di Giuseppe Conte (con il Pd alla finestra) e dà un consiglio a Matteo Salvini: "Deve ritirare la mozione di sfiducia. È caduto in un trappolone. Se fanno

L’addio di Conte a Salvini : rottura totale E sui social il premier supera il ministro Gelo Di Maio contro il «traditore» Matteo : L’idea che la «pace» rinvierebbe di pochi mesi la richiesta di urne della Lega. Ma la stella Salviniana sta riemergendo appannata e ammaccata dalle minacce, i proclami in spiaggia e le mezze marce indietro

Open arms - perché aspettare? Conte dia l’ultima lezione a Salvini e autorizzi lo sbarco : ?Il ministro Matteo Salvini ha ripetuto spesso, anche dopo l’apertura della crisi politica, che non direbbe mai niente di male del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’altro vicepremier Luigi Di Maio. Ora, dieci giorni dopo, le cose sono forse un po’ cambiate. Ma non c’è bisogno di dire “qualcosa di male” quando sono sufficienti gli atti politici, tutti espressione di tentativi di sfondamento, di ...