Open Arms | in cinque si buttano in mare | “A bordo panico e litigi | fateci scendere”

Migranti : diciottesima notte sulla Open Arms - tensione sulla nave con 107 naufraghi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – diciottesima notte sulla nave Open Arms per i 107 Migranti a bordo della imbarcazione della ong spagnola e la tensione aumenta. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio. Ma al momento non si conosce ancora la scelta della ong. Ieri in quattro si sono gettati dalla nave per raggiungere la ...

Stallo sulla Open Arms. Cosa farà la Procura di Agrigento? : La situazione sulla 'Open Arms' si fa sempre più critica nel 17esimo giorno di permanenza in mare in attesa di un porto sicuro. La nave della ong spagnola con 107 migranti a bordo, ferma a poche centinaia di metri dalle coste di Lampedusa, per la precisione di fronte a Cala Francese, potrebbe non essere più considerata un luogo sicuro. Potrebbe essere questa la chiave di volta per sbloccare la situazione. In questa direzione ...

Madrid offre porto Minorca a Open Arms : 2.32 Dopo il rifiuto della Ppen Arms di dirigersi ad Algeciras, offerta come approdo dal governo spagnolo, Madrid ha proposto alla Ong, che ha a bordo 107migranti "il porto più vicino", ovvero Mahon, sull'isola di Minorca (Baleari). Lo scrive El Pais.Mahon si trova a quasi 1.000 km da Lampedusa. Il comandante della nave, Marc Reig, non ha ancora risposto, scrive il giornale. Open Arms ha detto di aver rifiutato Algeciras a causa della ...

Open Arms dice no ad Algeciras. La Spagna offre le Baleari : Open Arms respinge l'offerta del premier spagnolo a interim, Pedro Sanchez, di recarsi al porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti a bordo. Secondo fonti del governo iberico, Madrid avrebbe quindi offerto all'imbarcazione i porti di Palma di Maiorca e Minorca, nelle Baleari. E la Guardia Costiera italiana, fa sapere il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è disposta a scortare la nave Ong fino alla nuova ...

Open Arms - Spagna offre porto sicuro ma Ong rifiuta : Open Arms:"Ho indicato che il porto di Algeciras e' abilitato a ricevere Open Arms. La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie.

Open Arms dice no ad Algeciras. La Spagna offre un porto più vicino : Open Arms respinge l'offerta del premier spagnolo a interim, Pedro Sanchez, di recarsi al porto di Algeciras, in Andalusia, per far sbarcare i 107 migranti a bordo. Secondo fonti del governo iberico, Madrid avrebbe quindi offerto all'imbarcazione un porto più vicino. E la Guardia Costiera italiana, fa sapere il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è disposta a scortare la nave Ong fino alla nuova destinazione. Un portavoce ...

Migranti : terminato vertice Procura - ‘attenzione a incolumità naufraghi Open Arms’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ terminato dopo quasi tre ore il vertice della Procura di Agrigento dove i magistrati, coordinati dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, hanno fatto il punto della situazione sull’inchiesta sulla Open Arms, dopo l svolta dell’annuncio della disponibilità di un porto sicuro in Spagna. Massimo riserbo sull’incontro. Ma, come apprende l’Adnkronos, da fonti della Procura trapela ...

Toninelli : scortiamo Open Arms in Spagna : 21.48 "La nostra Guardia Costiera è pronta ad accompagnare l'Ong verso il porto spagnolo, con tutto il sostegno tecnico necessario, per far sbarcare lì tutti i migranti". Così il ministro dei Trasporti Toninelli sul caso della Open Arms: "Auspico che il comandante della nave non si opponga. Sarebbe del tutto incomprensibile". "Basta con i tira e molla con Paesi Ue che fanno finta di non vedere e non sentire e lasciano sola l'Italia a gestire ...

Open Arms - la Spagna offre porto più vicino di Algeciras dopo il no della ong. Toninelli : “Guardia costiera pronta a scortarli” : La Spagna tende la mano ad Open Arms per due volte in un giorno. “Se Algeciras è troppo lontana, offriamo il porto più vicino”. Tecnicamente Palma de Maiorca – anche se non ci sono notizie ufficiali in merito – distante 560 miglia nautiche dall’isola siciliana, contro le 950 miglia della cittadina vicina a Gibilterra. Circa 2-3 giorni di navigazione contro i 5-6 dello stretto. “Spero che il comandante non si ...

Immigrazione - Salvini : Open Arms tiene in ostaggio migranti per provocare : Salvini, Open Arms tiene in ostaggio migranti."Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati

Open Arms - critiche a Sanchez dopo l’offerta del porto. Popolari : “Sbanda su politica migratoria”. Colau : “Troppo tardi” : “Ho indicato che si abiliti il porto di Algeciras per ricevere la Open Arms. La Spagna agisce sempre di fronte alle emergenze umanitarie. È necessario trovare una soluzione europea, ordinata e solidale, guidando la sfida migratoria con i valori del progresso e dell’umanitarismo dell’Ue”. Con queste parole il premier spagnolo Pedro Sanchez nel primo pomeriggio di domenica ha offerto un porto sicuro alla nave della ong spagnola in mare ...