Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull'annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L'indagine potrebbe subire una battuta di arresto all

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) – Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull’annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L’indagine potrebbe subire una battuta di arresto all’indagine in corso. L'articolo Migranti: caso Open Arms, vertice in Procura ad Agrigento (2) sembra essere il primo su ...

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – vertice in Procura ad Agrigento, come apprende l’Adnkronos, per seguire gli sviluppi dell’inchiesta sulla Open Arms. Il vertice, iniziato poco dopo le 17 di oggi, è presieduto dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, che coordina l’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata aperta nei giorni scorsi in seguito a due esposti presentati dai legli di Open Arms e dai giuristi ...

Migranti : caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Verranno eseguiti, come apprende l'Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori vi

Migranti : caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Verranno eseguiti, come apprende l’Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori visite mediche.L'articolo Migranti: caso Open Arms, ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati sembra essere il primo su ...

Migranti : caso Open Arms - assessore Sicilia dispone acquisizione cartelle cliniche : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Quanto affermato dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa corrisponde alla verità rispetto a quanto riscontrato dai sanitari locali e non può in alcun modo essere tacciato di faziosità politica, come ho letto in qualche ricostruzione giornalistica". Così, l'a

Migranti : caso Open Arms - assessore Sicilia dispone acquisizione cartelle cliniche : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Quanto affermato dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa corrisponde alla verità rispetto a quanto riscontrato dai sanitari locali e non può in alcun modo essere tacciato di faziosità politica, come ho letto in qualche ricostruzione giornalistica”. Così, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sulla polemica sul medico di Lampedusa Francesco Cascio. “Ho sentito ieri ...

Migranti : caso Open Arms - inquirenti ascolteranno medico Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Gli inquirenti sentiranno, ma non subito, il medico responsabile del Poliamulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico, che è in vacanza e in questi giorni non è presente a Lampedusa verrà ascoltato dalla Polizia giudiziaria su incarico della Procura. Ma, come a

Migranti : caso Open Arms - inquirenti ascolteranno medico Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Gli inquirenti sentiranno, ma non subito, il medico responsabile del Poliamulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico, che è in vacanza e in questi giorni non è presente a Lampedusa verrà ascoltato dalla Polizia giudiziaria su incarico della Procura. Ma, come apprende l’Adnkronos, non sarà ascoltato a breve. Prima verranno eseguiti altri atti. Proprio ieri Cascio ha detto che le tredici ...

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono "impedimenti di sorta" pe

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono “impedimenti di sorta” per fare attraccare la nave al porto. Da ieri la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto una inchiesta ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...

Migranti : medico Lampedusa - 'l'unico caso più grave una giovane affetta da otite' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell'otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all'hotspot". A parlare con

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...