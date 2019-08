Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi | E chi ci ferma a noi due?

Un sogno finalmente realizzato - Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi al Ranch : “e chi ci ferma più” : Il nuotatore italiano rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria, è andato a trovare il proprio idolo Valentino Rossi al Ranch di Tavullia Un sogno nel cassetto finalmente realizzato, reso possibile grazie alla straordinaria disponibilità di Valentino Rossi. Manuel Bortuzzo ha esaudito il suo più grande desiderio, incontrare il proprio idolo e condividere con lui una splendida giornata, trascorsa nel Ranch di Tavullia. Lo sfortunato ...

Manuel Bortuzzo e le bracciate in piscina : «Sfido Detti e Paltrinieri sui 50 stile» : La sfida, via social, è già stata accettata. Al rientro dai mondiali di Gwangju, in Corea Del Sud, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri (argento nella notte con la staffetta mista del nuoto di fondo) andranno in piscina per nuotare con Manuel Bortuzzo. È stato il giovane nuotatore a proporre ai colleghi più noti una nuotata postando un video dei suoi allenamenti, ripresi dopo la sparatoria dello scorso febbraio quando è stato colpito da un ...

Manuel Bortuzzo - il nuotatore paralizzato alle gambe dopo l'agguato a Roma torna a nuotare in piscina : Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria in cui è rimasto coinvolto a Roma si è rituffato in piscina ed è tornato a nuotare con un...

Dall’incubo al grande schermo - la storia di Manuel Bortuzzo diventa… un film : Raoul Bova sarà il regista : Il presidente della Fin ha annunciato che la storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film che sarà diretto da Raoul Bova Un incubo trasformato in opportunità, una storia triste divenuta piano piano un punto da cui rialzarsi per riprendersi la propria vita. Manuel Bortuzzo ci sta riuscendo alla grande, sfruttando l’agguato subito la notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma come una rinascita, nonostante la paralisi agli arti ...