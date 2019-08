ATP Cincinnati – Primo trionfo in un Masters 1000 per Medvedev | il russo piega in finale

DIRETTA MEDVEDEV GOFFIN/ Streaming video e tv : parità nei precedenti - ATP Cincinnati - : DIRETTA MEDVEDEV GOFFIN: info Streaming video e tv, orario della finale di tennis maschile per l'Atp Cincinnati 2019, oggi 18 agosto.

ATP Cincinnati – Djokovic applaude Medvedev : “ha giocato in maniera incredibile” : Djokovic si congratula con Medvedev dopo il ko inflittogli dal rivale russo in semifinale al torneo ATP di Cincinnati Novak Djokovic è stato messo ko da Medvedev, nella notte italiana, nel match valido per la semifinale del torneo ATP di Cincinnati. Il numero 1 al mondo ha ceduto al rivale russo, che ha trionfato in rimonta, staccando così il pass per la finale di stasera contro Goffin. “Oggi ho perso ma non ho fatto tanti errori, ...

ATP Cincinnati – Djokovic si ferma in semifinale : in finale ci va Medvedev : Djokovic eliminato in semifinale nel torneo ATP di Cincinnati dal russo Medvedev Novak Djokovic si ferma in semifinale al torneo ATP di Cincinnati. Il tennista serbo, numero 1 del ranking Mondiale, è stato eliminato dal russo Medvedev, autore di una splendida rimonta. Il numero 8 al mondo, dopo aver perso il primo set, ha reagito in maniera impeccabile, portando a casa i due successivi e dunque anche la vittoria. Medvedev vola dunque in finale, ...

ATP Cincinnati – A Medvedev il derby russo - Djokovic vola ai quarti : Medvedev e Djokovic chiudono il quadro dei semifinalisti del torneo ATP di Cincinnati: Rublev e Pouille ko in due set Sono andate in scena nella notte due sfide del torneo ATP di Cincinnati, valide per i quarti di finale. E’ Medvedev ad aggiudicarsi il derby azzurro, mandando al tappeto Rublev, dopo un’ora e 2 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 3-6. Il numero 8 al mondo vola dunque in semifinale, dove sfiderà Djokovic. Il ...

ATP Cincinnati – Djokovic non stecca : Carreno-Busta eliminato in due set : Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati: il tennista serbo supera Pablo Carreno-Busta in due set Bastano 91 minuti a Novak Djokovic per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. Il tempo necessario per prendersi i due set utili a superare il turno con Carreno-Busta, spagnolo numero 53 del ranking mondiale maschile. Djokovic, numero 1 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andrey Rublev firma l’impresa ed elimina in un’ora Roger Federer! : Andrey Rublev firma la sorpresa nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense il qualificato russo supera, in poco più di un’ora di gioco, la testa di serie numero 3, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 6-3 6-4, e si regala il derby ai quarti di finale con il connazionale Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. Nel primo set Rublev scappa subito sul 2-0, centrando il break a 15 alla prima ...

ATP Cincinnati – Clamoroso ko di Roger Federer : Rublev si prende la vittoria più importante della carriera : Roger Federer eliminato agli ottavi dell’ATP di Cincinnati: il tennista svizzero sconfitto da Rublev in poco più di un’ora di gioco Il torneo ATP di Cincinnati regala una clamorosa sorpresa: Roger Federer eliminato agli ottavi di finale. Il tennista svizzero, numero 3 al mondo, è stato sconfitto in maniera alquanto inaspettata dal russo Andrey Rublev, numero 70 del ranking mondiale maschile. Rublev ha avuto bisogno di appena 63 minuti per ...

ATP Cincinnati – Medvedev ai quarti di finale : Jan-Lennard Struff sconfitto in due set : Daniil Medvedev accede ai quarti di finale dell’ATP di Cincinnati: il tennista russo supera Jan-Lennard Struff in due set Dura appena 66 minuti la sfida degli ottavi di finale tra Daniil Medvedev e Jan-Lennard Struff, il tempo utile al tennista russo di prendersi i due set necessari per accedere agli ottavi. Daniil Medvedev, numero 8 del ranking mondiale maschile, si è imposto su Jan-Lennard Struff (numero 36 ATP) con il punteggio di 6-2 / ...