Se sei sensibile | sei una persona intelligente

Fonte : dilei

(Di sabato 17 agosto 2019) Ci sono persone che si commuovono per la bellezza che le circonda, per un tramonto, o per un “ti voglio bene” detto col cuore. Sono le persone sensibili, quelle che sentono tutto ciò che succede, osservano e fanno loro le emozioni altrui. Vivono con il cuore in mano, spalancato sul mondo. Essere sensibili verso gli animali, la musica, la bellezza, l’arte, il genere umano, non è affatto un segno di debolezza ma una virtù, e per questo dovremmo andarne fiere. Non dobbiamo mai vergognarci di esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni. La sensibilità è sinonimo di intelligenza. Le persone altamente sensibili si riconoscono. Sono quelle che soffrono per una critica e per le opinioni negative degli altri. Percepiscono ogni dettaglio, anche il più piccolo. Spesso si incantano a osservare un paesaggio, un quadro, una scultura, proprio per cogliere ogni sfumatura. ...

