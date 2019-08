Roma | che frecciate dall’agente di Dzeko | “Non poteva aspettare l’Inter e tutta la

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retRomarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Sicilia regione più Romantica d’Italia e spunta il cartello che obbliga a baciarsi : La Sicilia è la regione dei Casanova dove si rimorchia di più nel corso dellw vacanze. A dirlo è un noto sito web specializzato che organizza viaggi per single. Il portale Speed Vacanze ha stilato la classifica delle regioni italiane più passionali e dove è più facile che possa scoccare il colpo di fulmine in vacanza. La Sicilia si piazza in prima posizione. E le donne Siciliane sono tra le donne più apprezzate per i loro tratti mediterranei, ...

Arezzo-Roma : ecco dove vedere l’amichevole in Tv e streaming : Nel corso di questa estate che volge a conclusione la Roma ha seguito un calendario davvero intenso per arrivare il più possibile preparata agli impegni ufficiali. Prima di concentrarsi sul campionato, al via tra una settimana, i giallorossi saranno impegnati in un’altra amichevole, la decima, contro un avversario comunque sulla carta abbordabile: l’Arezzo. La gara […] L'articolo Arezzo-Roma: ecco dove vedere l’amichevole ...

Inter-Napoli-Roma : ipotesi 'triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve : Formare una "triplice alleanza" di mercato per contrastare la corazzata bianconera, metterle i bastoni tra le ruote, raggiungere i rispettivi obiettivi e provare, così, a ridurre sul campo il gap con i pluri-campioni d'Italia torinesi, vincitori degli ultimi otto scudetti consecutivi. Sarebbe questo il piano anti-Juventus di Inter, Napoli e Roma che ruoterebbe innanzitutto intorno alla cessione di Mauro Icardi, ormai da tempo ai margini nella ...

Calciomercato Roma News/ Si allontana anche Daniele Rugani - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News. Ultime notizie, il difensore centrale della Juventus non si sarebbe convinto della proposta formulata dai giallorossi.

Roma - visite mediche per Mert Cetin : pomeriggio la firma sul contratto : Sesto acquisto della Roma messo a segno da Petrachi: Mert Cetin. Il calciatore turco è arrivato questa mattina a Villa Stuart per le visite mediche e pomeriggio metterà la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Si tratta di un difensore classe ’97 acquistato dal Genclerbirligi, club turco a cui andranno 3,5 milioni di euro.L'articolo Roma, visite mediche per Mert Cetin: pomeriggio la ...

Previsioni astrologiche del 15 agosto : Ferragosto Romantico per i Gemelli - bene il Cancro : Siamo già arrivati alla metà di quest'ultimo mese estivo, quali saranno dunque i presagi degli astri e delle stelle per il Ferragosto 2019? Sarà una giornata romantica, dedicata ai sentimenti per i Gemelli, ma anche per il Cancro, che potranno vivere forti emozioni e fare interessanti conoscenze. Al contrario sarà un momento sottotono per la Bilancia. Ecco di seguito l'oroscopo di giovedì 15 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con ...

La clausola anti-Juve per Icardi alla Roma dice che Marotta è il nuovo Cossiga : La domanda sorge spontanea: perché mai Marotta vuole inserire nel contratto che legherebbe Icardi alla Roma, una clausola per impedire ai giallorossi di rivenderlo alla Juventus dopo un anno? Che cosa sa Marotta, che altri non sanno? Beppe Marotta è un po’ il Cossiga del calcio italiano – ovviamente privo della genialità del fu presidente della Repubblica -, è una scheggia impazzita nel sistema calcio italiano. Evidentemente lui, ...

CorSport : L’Inter alla Roma : vietato cedere Icardi alla Juve - anche tra un anno : L’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSera : Nei piani alternativi della Roma a Icardi c’è anche Milik : La Roma tiene d’occhio Milik. Lo scrive il Corriere della Sera. I giallorossi hanno nel mirino Mauro Icardi, che è dato sempre più vicino ad un trasferimento nella Capitale. Ma casomai non dovesse andare in porto, Petrachi già pensa al piano B. E così tiene d’occhio Timo Werner, del Lipsia, scrive il quotidiano, per il quale avrebbe fatto un sondaggio. L’attaccante classe ’96 ha il contratto che scade l’anno ...

Previsioni astrologiche 16 agosto : Pesci Romantico - Leone galante : Venerdì 16 agosto 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno nel segno del Leone. Il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro con Urano che stazionerà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove rimarrà sui gradi del Sagittario. Toro fiacco Ariete: nostalgici. La Luna 'Pescina' in netto contrasto con la vivacità del Sole in Leone potrebbe far ...

Sportmediaset : alla famiglia Icardi piace Roma (e anche l’offerta economica) : Mauro Icardi dà un ultimatum alla Juventus. Ai bianconeri ha fatto sapere che aspetterà fino all’inizio della prossima settimana, poi sceglierà il trasferimento nella Capitale. E’ quanto riporta Sportmediaset. L’argentino sarebbe stufo dell’aria che si respira nell’Inter e deciso ad andarsene. Inizialmente aveva fissato come deadline il 10 agosto, ma l’offerta della Juve non è arrivata. Troppo complesso ...

Calciomercato Roma News/ Si pensa anche a Timo Werner - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: il club capitolino starebbe valutando anche il giocatore del Lipsia.

Roma - ultima amichevole sabato 17 contro l’Arezzo : amichevole Arezzo-Roma. A meno di due settimane dall’inizio del campionato tutti i club stanno predisponendo gli ultimi impegni amichevoli per arrivare pronti alle gare ufficiali. E’ il caso anche della Roma, protagonista di un’estate in cui non sono stati pochi i cambiamenti, a partire dalla scelta di puntare su Paulo Fonseca in panchina, ma senza […] L'articolo Roma, ultima amichevole sabato 17 contro l’Arezzo è ...