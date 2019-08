Migranti | papa Francesco scrive al Meeting di Cl | “Chi fugge da guerra e povertà è una

Papa Francesco e i Migranti - il cardinale Arinze lo sfida : "Quanti ne potete ospitare? Aiutiamoli a casa loro" : Anche "il Papa Nero" contro la retorica dell'accoglienza celebrata da Papa Francesco. Il cardinale Francis Arinze, nigeriano e già prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in Vaticano, intervistato dall'inglese Catholic Herald ha ammonito la Chiesa e l'Occident

Migranti - il monito di papa Francesco : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario” : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario“. È questo il nuovo monito lanciato da papa Francesco nell’Angelus in piazza San Pietro ricordando che “domani ricorre il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, importanti strumenti giuridici internazionali che impongono limiti all’uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra”. ...

Lo spot del Papa pro Migranti : "Piante e animali senza confini" : Matteo Orlando Ai cinquemila scout provenienti da ogni parte d’Europa il Papa ha ricordato che sfruttare il Creato "ci darà una lezione terribile" Per Papa Francesco "il creato è fatto per collegarci con Dio e tra di noi, è il social di Dio". È quanto ha insegnato nella tarda mattinata di Sabato, 3 agosto il pontefice argentino in occasione di un discorso all’Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa. Dopo averli ...

Migranti - Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti : “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne faranno carico”. In 50 su 116 a Rocca di Papa : Sono sbarcati i 116 Migranti presenti a bordo dalla nave Gregoretti, il pattugliatore della Guardia Costiera ormeggiato nel Porto di Augusta presso pontile Nato della Marina militare, che nei giorni scorsi ha salvato un nutrito gruppo di naufraghi nel Mediterraneo. L’autorizzazione era stata annunciato in diretta su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda più ...

Papa - Migranti morti in mare : agire ora : 13.12 Papa Francesco, all'Angelus di oggi dedicato alla preghiera del Padre Nostro, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte delle molte decine di migranti nell'ultimo naufragio dei giorni scorsi. "Ho appreso con dolore del naufragio nelle acque del Mediterraneo dove sono morti decine di migranti fra cui donne e bambini. Mi appello alla comunità internazionale per evitare simili tragedie", è la preghiera di Bergoglio che ha chiesto un ...

Migranti - la messa del Papa per rifugiati e volontari : “Per Dio nessuno è straniero” : “I Migranti sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! I Migranti oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata”. A dirlo è Papa Francesco, nell’omelia della messa nella Basilica Vaticana dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. La messa, a cui hanno assistito un gruppo di 250 persone tra Migranti, rifugiati e ...

