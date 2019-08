Maltempo Lombardia | autorizzati primi interventi in Valcamonica

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) La Regione, per far fronte alle emergenze verificatesi nei giorni scorsi a causa del violentoin(BS), ha autorizzato i Comuni coinvolti (Ono San Pietro, Cerveno e Losine) ad utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico, per svolgere lavori in somma urgenza. “Come promesso, ci siamo attivati immediatamente per permettere glipiù urgenti, in modo da riportare il più presto possibile alla normalità la vita delle popolazioni colpite così duramente daldi queste ultime settimane – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – Una vicinanza verso i suoi territori più fragili che Regione non ha mai fatto mancare e che viene ulteriormente confermata”. In totale, per la provincia di Brescia, si tratta di 170.800 euro così suddivisi: 92.240 euro per ...

