Sta per partorire e sale sul bus senza biglietto | il controllore la multa e la fa scendere

Per il controesodo di ferragosto tornano i tutor sulle autostrade : erano Stati spenti nel 2018 : La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che imputava ad autostrade per l’Italia la violazione del brevetto per l'uso dei tutor. La società in queste ore ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema di controllo della velocità media che, quindi, tornerà ad essere immediatamente operativo.Continua a leggere

Star Wars - una serie per Ewan McGregor di nuovo Obi-Wan Kenobi : Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi di cui abbiamo fatto la conoscenza nel primo film dedicato a Star Wars, l’indimenticabile capolavoro del 1977, quando era interpretato da quel magnifico attore che era Sir Alec Guinnes e poi abbiamo rincontrato nella seconda trilogia dedicata sempre a Star Wars (Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma del 1999, in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni del 2002 e Star Wars: ...

Xiaomi conferma che MIUI 11 Sta per arrivare - nel giorno del 9° compleanno : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, nel ...

E sì - ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi : coSta circa 50 euro : Moestar Spaceship smart Pet Nest di Xiaomi è un piccolo rifugio per cani e gatti dotato di funzionalità intelligenti, come la regolazione della temperatura e il monitoraggio del sonno. Ecco caratteristiche e prezzo. L'articolo E sì, ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi: costa circa 50 euro proviene da TuttoAndroid.

Queen at the Opera queSta sera a Pescara : Queen at the Opera si esibiscono questa sera al Teatro d'Annunzio di Pescara Per le ultime notizie sullo spettacolo italiano clicca mi piace sulla nuova pagina Facebook di Piper Spettacolo Italiano o ...

Fase di Stallo della Juve per Icardi - ultimatum di Wanda Nara ai bianconeri : Uno dei tormentoni che ha accompagnato questa sessione di calciomercato è il caso Mauro Icardi. L’attaccante di Rosario dopo essere stato privato della fascia di capitano dall’Inter non ha mai più ricucito lo strappo con la società che ora gli ha tolto anche la nove per consegnarla al nuovo centravanti Romelu Lukaku (soffiato in extremis alla Juve). L’ex capitano avrebbe ribadito più volte la volontà di rimanere a Milano, ma i nerazzurri ...

Benedetta Rinaldi : "Togliere il lavoro significa far perdere la dignità ad una persona. CoStavo poco e portavo risultati..." : Benedetta Rinaldi, conduttrice esclusa dai palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2019/20, si è sfogata con il settimanale Nuovo al quale ha manifestato nuovamente la propria delusione soprattutto per le modalità con le quali (non) le è stata comunicata la mancata riconferma a UnoMattina.Già circa un mese fa, pochi giorni dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, la giornalista e conduttrice romana utilizzò una ...

FeSta per la Madonna delle Grazie in contrada Barco a Modica : Festa Madonna delle Grazie in contrada Barco a Modica. La processione accompagnata dalla banda musicale Belluardo Risadelli

A volte ritornano! Barrichello in piSta per il debutto della S5000 australiana : Il prossimo mese l’ex-pilota della Ferrari Rubens Barrichello disputerà la gara inaugurale della serie australiana di monoposto S5000. Il brasiliano è il primo pilota a essere confermato e, anche se non ha mai corso a Sandown, ha avuto successo in Australia in passato, arrivando cinque volte a podio a Melbourne. Quella del 47enne, che attualmente […] L'articolo A volte ritornano! Barrichello in pista per il debutto della S5000 ...

Diletta Leotta compie 28 anni e organizza una feSta super - : Novella Toloni La conduttrice sportiva ha festeggiato il 28esimo compleanno con una festa in piscina dove si è scatenata tra balli e giochi in acqua con gli amici e il fidanzato Daniele Scardina, il pugile che le ha rubato il cuore Diletta Leotta ha festeggiato in grande stile il suo 28esimo compleanno e non poteva essere altrimenti. Il conto alla rovescia per la festa più attesa era cominciato da giorni e suoi social la popolare ...

Kimi Raikkonen - il pilota di F1 rivela : “Sono Stato ubriaco per 16 giorni di fila. Bere e fumare ha certamente migliorato la mia vita” : “Sì, sono stato ubriaco per sedici giorni di fila. Io non ricordo quel periodo del 2013, fra il Gp del Bahrain e quello di Barcellona, ma altri lo hanno fatto per me. Abbiamo girato l’Europa e abbiamo trascorso un periodo bellissimo. A mio parere è quasi normale, è giusto si faccia ciò che diverte di più. Bere e fumare ha certamente migliorato la mia vita“. A rivelarlo è Kimi “iceman” Raikkonen, il pilota di Formula 1 ex ...

Abbonamento Juventus 2019-2020 : prezzo settori Allianz Stadium per Serie A e Champions League : Chi vive la Juventus in maniera viscerale, non può non rinnovare l’Abbonamento 2019-2020, che permette di avere numerosi vantaggi a tutti i tifosi che ne entrano in possesso. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i prezzi e i settori dell’Abbonamento Juventus 2019-2020 per le partite di Serie A. Vedremo come utilizzare la prelazione per Champions League e Coppa Italia e scopriremo quali sono tutti i vantaggi per gli abbonati all’Allianz ...

Ventimiglia - il sindaco fa spoStare la fontana usata da migranti e clochard per lavarsi : è polemica : Il primo cittadino, Gaetano Scullino, si difende dalle accuse: "Ma quali migranti. L'ho tolta per motivi di decoro della città: la lasciavano aperta giorno e notte, sprecando acqua e provocando allagamenti"

Israele permetterà alla deputata Statunitense Rashida Tlaib di entrare nel paese : Israele permetterà alla deputata statunitense Rashida Tlaib di entrare nel paese per ragioni umanitarie. Tlaib è una delle due deputate Democratiche a cui ieri Israele aveva negato l’ingresso per via del loro appoggio al movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la