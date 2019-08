Palio di Siena 2019 | la Selva beffa il Bruco da “scossa”

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Epilogo davvero emozionante per ildidel 16 agosto. Quando tutto sembrava pronto per il trionfo delè arrivata la vittoria della, con un sorpasso all’ultimo centimetro da parte del cavallo Remorex, da “scosso”. Sul finale è arrivata infatti la caduta del fantino Giovanni Atzeni, trionfatore per la settima volta in 33 corse: nonostante ciò Remorex, “scosso”, è riuscito a sopravanzare proprio al fotofinish il. Per il castrone sauro di 9 anni è il secondovinto su tre corsi dopo quello dello scorso ottobre. Da sottolineare la doppietta di Atzeni, detto Tittia, che a luglio trionfò con la Giraffa anche allora all’ultimo metro. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

_Carabinieri_ : Fervono i preparativi per il #Palio dell’Assunta a #Siena. L’Arma, che ieri ha sfilato con un drappello di… - GiovanniToti : Con il ministro Gian Marco Centinaio in piazza del Campo, a Siena. La partenza del palio:una manifestazione che ci… - SkyTG24 : #Siena, oggi il Palio dell'Assunta. Ecco le contrade in corsa. FOTO -