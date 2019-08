L’Allieva 3 | new entry nel cast | Vittoria Belvedere

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019)3, fiction Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale verrà trasmessa in prime time sull'emittente nazionale. Alcuni attori sono stati confermati e altri entreranno a far parte del nuovo. Il lavoro televisivo, tratto dai famosi bestseller di Alessia Gazzola mostrerà di sicuro Alessandra e Lino come protagonisti principali.: newAlessandra Mastronardi è sinonimo dell'allieva, l'attrice famosa anche per la fiction farà ancora parte del. Lino Guanciale, non ama legarsi troppo allo stesso personaggio che interpreta ma sarà presente anche lui al fianco di Alessadra nella terza serie della fiction. Per la gioia delle fan Lino vestirà nuovamente i panni del medico Claudio Conforti. Giorgio Marchesi invece sarà assente, dopo quanto è successo nell'ultima puntata della fiction.3 avrà un altro nome di spicco, ...

SimonaCroisette : @fedesiino @lastefy921 @LinoGuanciale Be si hai ragione per il fatto del doppio commissario sia Leonardo Cagliostro… - POPCORNTVit : L'allieva 3, annunciati la data d'uscita e le new entry nel cast - zazoomnews : L’allieva 3: al via le riprese con Lino Guanciale e una new entry - #L’allieva #riprese #Guanciale #entry -