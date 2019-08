I genitori sono in vacanza | lui smura la cassaforte e spende tutto in escort e videogiochi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tornati dopo una brevesiritrovati con lata e completamente vuota, aperta con un flessibile. Dall’interno erano stai trafugati 1.600 euro in contanti e alcune monete d’argento. Subitocorsi a denunciare il furto ai carabinieri, convinti che fosse opera di una banda di ladri ben organizzati che aveva approfittato della loro assenza. Ma dalle indagini è emersa un’altra verità: a svaligiare la loroera stato il figlio 34enne, che ha poi speso tutti i soldi in. È successo a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia: il giovane è stato denunciato per furto aggravato e interrogato dai militari in caserma ha confessato. Dal sopralluogo sul posto erano emerse le prime anomalie: laera stata sìta e aperta ma nessun accesso dell’abitazione risultava forzato. Unico presente in casa durante l’assenza dei ...

