Governo | Faraone Pd | ‘Salvini bugiardo | anche oggi si dimette domani’

Editoria : Faraone incontra lavoratori Giornale di Sicilia - ‘Governo dorme’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i lavoratori del Giornale di Sicilia: in 32 rischiano il posto di lavoro. Così come il settore dei call center, anche il settore dell’Editoria è in profonda trasformazione. Servirebbe un governo che accompagnasse queste trasformazioni tenendo in vita ‘istituzioni’ come il Gds e contestualmente salvaguardando i posti di lavoro”. Così il senatore del Pd ...

