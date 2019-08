Fortnite | modifiche in arrivo per i Soldati Giocattolo

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019) Come sappiamo,offre la possibilità di poter personalizzare come meglio preferiamo il nostro alter ego digitale con una serie di costumi e oggetti.Ebbene, la skin deiultimamente è diventata popolare proprio per una peculiarità: il colore della skin, banalmente, rendeva molto facile mimetizzarsi nell'erba, offrendo un importante vantaggio ai giocatori che la utilizzavano.Epic Games è dunque corsa ai ripari, andando a modificare l'estetica della skin incriminata. Come saprete infatti la politica del gioco è non offrire alcun vantaggio di gameplay con gli oggetti di personalizzazione, i quali devono rimanere tali. Con leapportate alla skin, dunque, ora non sarà più possibile mimetizzarsi alla perfezione in alcune aree della mappa.Leggi altro...

