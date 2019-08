Con le doglie sul bus senza biglietto | controllore la multa e la fa scendere

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Napoli, 16 ago. (AdnKronos) – Una 28enne incinta sorpresa dallementre sta facendo una passeggiata prende un autobusper andare in ospedale e vieneta dal, che la fa anchedal mezzo. E’ accaduto a Napoli, dove la futura mamma, Federica, come racconta Repubblica Napoli, arrivata poi sana e salva in ospedale e dopo aver partorito la sua bimba ha deciso di fare ricorso contro la. Al ricorso Federica ha allegato il verbale di pronto soccorso del Cardarelli delle ore 11,48 e ladelle ore 11,20, ma si è sentita rispondere dalla struttura organizzativa commerciale dell’Anm che “le circostanze addotte (il parto imminente) a giustifica non possono essere motivo di annullamento”.“Sono salita sul bustitolo di viaggio, e quando il verbalizzante mi ha giustamente contestato la mancanza del ...

