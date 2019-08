Ventimiglia | i migranti bevono e si lavano | il sindaco fa smurare la fontanella

Ventimiglia - sindaco fa rimuovere fontana dove si lavano i migranti : L'iniziativa del primo cittadino, a capo di una giunta a trazione leghista, ha suscitato una marea di polemiche. Per la Cgil di Imperia "c'è chi bacia il rosario ma non conosce l'umanità". Un'iniziativa che sta già suscitanto una marea di polemiche quella presa dal sindaco di Ventimiglia , il 72enne Gaetano Scullino. Il primo cittadino della nota città ligure, a capo di una giunta a trazione spiccatamente leghista, ha ordinato la ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...