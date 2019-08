Giappone : scossa di magnitudo 5.4 nel nord del paese : Tokio, 15 ago. (AdnKronos/Xin) – Una scossa di magnitudo 5.4 è stata ha colpito la prefettura di Aomori, nel nord del Giappone. Lo riferisce l’agenzia meteorologica Giappone (Jma). L’epicentro si trova ad una latitudine di 40,8 gradi a nord e ha una longitudine di 141,4 gradi a est. E’ avvenuta ad una profondità di 90 km.L'articolo Giappone: scossa di magnitudo 5.4 nel nord del paese sembra essere il primo su ...

Terremoto Giappone : scossa nella prefettura di Fukushima - nessun danno grave : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana di ieri, ad una profondità di 20 km. Il sisma ha colpito la prefettura di Fukushima ed è stato avvertito anche a Tokyo: non ha causato danni gravi o vittime, e l'Agenzia meteorologica Giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Non è stata riscontrata alcuna anomalia nelle centrali nucleari della regione, incluse le centrali Fukushima n.1 e

Terremoto - scossa di 6.1 nell'arcipelago Giapponese delle Ryukyu : Terremoto, scossa di 6.1 nell'arcipelago giapponese delle Ryukyu Il Terremoto ha avuto epicentro al largo delle isole Amami, parte delle Ryukyu, nel sud del Paese. Non si registrano danni a persone e cose, né è stata diramata allerta tsunami Parole chiave: ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo del Giappone : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata rilevata in Giappone, a 169 km nordovest da Naze, nell'arcipelago delle Ryukyu: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS precisando che il sisma è stato rilevato a 251 km di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Terremoti - scossa di 6.1 in Giappone : 03.17 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata a Okinawa, nel Nord del Giappone. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Terremoto in Nuova Zelanda : settima forte scossa in ultimi 4 giorni. E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì : Nuova scossa di Terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è...

Forte scossa di terremoto in Giappone : 21 feriti - registrato tsunami : Il bilancio della Forte scossa di terremoto magnitudo 6.5 verificatasi in Giappone ieri è di 21 feriti lievi e nessun danno grave. Molte persone (un migliaio) sono state allontanate dalla costa a causa di un'allerta tsunami, successivamente rientrata. Oggi la situazione è tornata alla normalità: la maggior parte dei treni è tornata in funzione e l'elettricità è stata ripristinata (migliaia di utenze erano rimaste senza

Giappone : forte scossa di terremoto sulla costa di Yamagata : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 18 giugno 2019, esattamente alle 15.22 italiane (corrispondenti alle 22.22 all'epicentro) sul Giappone occidentale. Stando ai dati giunti dai...

Forte scossa di terremoto in Giappone : allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato sulla costa occidentale dell'isola di Honshu, in Giappone, alle 15:22:22 (22:22:22 ora locale) ad una profondità di 35 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. E' stato emesso un allarme tsunami per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l'area di Noto nella prefettura di Ishikawa.