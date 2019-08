Adriatico | dispersi in mare due ragazzini di 11 e 14 anni a Ortona | vicino Chieti | e un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Apprensione per duedi 11 e 14inad, in provincia di. Secondo le prime informazioni, i duestavano facendo il baglio con il padre nella zona della stazione di Tollo, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nelagitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei piccoli si sarebbe persa ogni traccia. Sul posto stanno operando Carabinieri e Guardia Costiera, con l’ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell’Arma. Intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco. Ma non è l’unico caso in questo Ferragosto. Ricerche in corso anche neldi Jesolo, dove un giovane di 20, dopo essersi tuffato da pedalò su cui si trovava assieme agli amici, non è più riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e ...