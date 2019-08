Violenze sessuali per 10 anni Donna costretta ad abusi dall' amante

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Unaalbanese eraa subire, anche con più uomini contemporaneamente, dal suo. Dopo diecidi sevizie, la vittima ha denunciato il suo aguzzino alle autortà di Cosenzaviolentata da un gruppo di 20 uomini contemporaneamente. Così, una ragazza albanese residente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, era vittima direiterati e di una sfrenata depravazione collettiva. È questo il terribile scenario che è emerso da un'indagine lampo condottaa Procura di Cosenza e che ha portato, grazie al racconto della, anche al ritrovamento di una vasta piantagione di marijuana. Sevizie di gruppo, pratiche sadomaso etriviali. Per ben dieci. Era questa la turpe sceneggiatura di un film dell'orrore che si riproduceva tra le mura segrete di una casa sita in una piccola cittadina ...

