Le botte del Tar al decreto di Salvini e la commemorazione di Genova

Il segreto - spoiler fine agosto : Prudencio acquista la bottega della Perez : Nei prossimi episodi de Il segreto, Prudencio dimostrerà un cambiamento radicale e volterà pagina, dopo aver lavorato per molto tempo con Francisca. Gli spoiler rivelano che, nelle puntate di agosto, il giovane Ortega acquisterà il negozio di Fe e sarà intenzionato ad allontanarsi dalla Montenegro. I nuovi progetti del fratello di Saul Il fratello di Saul penserà che sia giusto cominciare una nuova vita lavorativa e diventerà il proprietario ...

Per il funerale vogliono un altro prete - il sacerdote si offende e il giorno della celebrazione arriva in chiesa e massacra di botte i parenti della defunta : Una famiglia doveva far celebrare il funerale di una parente ma si è rifiutata di farlo celebrare dal prete della parrocchia e ne hanno scelto un altro. La vicenda è accaduta in un villaggio della Moldavia, il prete sostituito si chiama Scialvirij Vek, ed è un sacerdote ortodosso. Il prete, quando ha saputo di essere stato sostituito, ha preso malissimo la notizia e il giorno del funerale è andato lo stesso in chiesa, ubriaco e ha ...

Non si presenta il giorno della promessa di matrimonio lei lo raggiunge e lo massacra di botte : La vicenda è accaduta a Reggio. E’ la diretta interessata a raccontare cosa le è accaduto di estremamente spiacevole: “Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune per la firma delle pratiche. Ed è la seconda promessa di matrimonio infranta in sei anni che stiamo insieme. Non ci ho più visto e l’ho riempito di botte davanti a tutti”. La donna infatti lo ha raggiunto presso il centro commerciale I Petali e li lo ha ...

Due fratelli vanno a un “compro oro” per vendere il dente d’oro della nonna defunta - al rifiuto del negoziante lo massacrano di botte : Due fratelli di 34 e 44 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine per una feroce aggressione nei confronti del proprietario di un negozio “compro oro”. I due fratelli volevano vendere un dente d’oro di una loro donna deceduta da qualche ora per poi con il ricavato comprare una dose di droga. Sono andati in un “compro oro” di Torino e hanno chiesto una valutazione della secondo loro preziosa capsula d’oro della nonna. Il ...

Bimbo picchiato a morte a Novara - le foto delle botte nella chat della madre : Era almeno un mese che il piccolo Leonardo Russo aveva segni di botte sul corpo. Almeno un mese prima di morire. Il Bimbo di 20 mesi è morto il 23 maggio 2019 a Novara, non per una caduta dal lettino come hanno detto in un primo tempo la madre e il compagno di lei, ma per i maltrattamenti subiti. Sono le immagini del Bimbo nella chat della donna e del compagno a mostrare i segni dei colpi. Questa è la via che stanno prendendo le indagini dopo le ...

Novara - trovate le foto delle botte al piccolo Leonardo sui cellulari di madre e compagno : Ci sono novità sull'omicidio del piccolo Leonardo Russo, il bambino di soli due anni ucciso di botte a Sant'Agapio, un quartiere di Novara, lo scorso mese di maggio. Come si ricorderà, per il delitto sono indagati la madre del bimbo, Gaia, e il compagno di quest'ultima, Nicolas Musi. Secondo quanto raccontato anche dalla madre, ad uccidere il bimbo sarebbe stato proprio Nicolas. La madre naturale di Leonardo ha sempre negato ogni coinvolgimento ...

Bimbo morto a Novara! Le foto delle botte a Leonardo sui telefoni della mamma e del compagno : Non c'è pace per Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni morto lo scorso maggio nella sua casa nel quartiere Sant'Agapio, alla periferia di Novara, a causa delle botte ricevute, talmente violente da rompergli il fegato, come è stato confermato dall'autopsia. In carcere sono finiti con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato la mamma Gaia, 22 anni e incinta del secondo figlio, la quale ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento nella ...

Benzinaio ancora grave dopo le botte del rom. E ora spuntano i filmati : Pina Francone Gravi ma stazionarie la condizioni di Gianfranco Pigliacampo, il 50enne gestore di una pompa di benzina aggredito da un rom durante una lite Il responsabile, qualche ora dopo il fatto, si è presentato spontaneamente in casera insieme al suo avvocato, raccontando la sua versione dei fatti: in sostanza, dice di essersi difeso da minacce, intimidazioni e da un'aggressione fisica.Le condizioni di Pigliacampo, ricoverato nel ...

A Basciano 52° sagra del prosciutto abruzzese e festival del ddu botte : Come ogni anno arriva puntuale una delle Sagre più antiche ed attese di tutta la provincia di Teramo. Si tratta

Centri antiviolenza - la testimonianza. “Le botte del mio ex mi avevano uccisa - qui mi hanno salvata” : Una giovane ospite della Casa rifugio Valle di Comino racconta la sua esperienza: "La prima volta che non ho avuto paura a entrare in un bar per un caffè ho provato gioia e dolore. Una canzone mi ha aiutata"

Insulti razzisti e botte a un uomo del Gambia. Arrestati due italiani vicini all'estrema destra : Due italiani vicini all’estrema destra romana sono stati Arrestati a Roma per aver insultato con epiteti razzisti e picchiato un uomo del Gambia. I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, nel quartiere San Lorenzo. I due italiani, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, avevano aggredito con calci e pugni l’uomo che aveva riportato lesioni guaribili in trenta giorni.Ora, a distanza di quasi un mese la polizia ha eseguito le ...

L’uomo del giorno - Angelo Benedicto Sormani : dal “Gatto di Marmo” alle botte prese alla “Bombonera” : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Angelo Benedicto Sormani. In Italia giocò nel Mantova, nella Roma, nella Sampdoria, nel Milan, nel Napoli, nella Fiorentina e nel Vicenza e in Nazionale, tant’è che i brasiliani lo accusarono di tradimento. Partì da attaccante per poi arretrare la sua posizione fino a diventare un centrocampista. A Roma lo ...

Checco Zalone traina la (sperata) riscossa dell'Italia al botteghino - : Cinzia Romani "Tolo Tolo" del comico uscirà a inizio 2020. Medusa presenta gli assi: De Sica, Brizzi, Ficarra Orgoglio italiano al cinema. Mentre, in questi giorni, la Germania ostile manda in sala la versione tedesca di un nostro fiore all'occhiello, Perfetti sconosciuti, il film di Paolo Genovese venduto dalla Cina al Qatar e targato Medusa, spunta il nuovo listino della Casa di produzione e distribuzione legata al gruppo Mediaset. ...

Roma - presi a botte perché indossavano la maglietta del Cinema America : identificati 4 aggressori : Le indagini della Digos scattate subito dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perchè indossavano "magliette antifasciste". Le vittime avevano la t-shirt dell'associazione che proietta film nelle piazze del centro e delle periferie