Latina | torna libera ma attacca un' altra donna | nigeriana in carcere

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Federico Garau Dopo un solo giorno dal processo la nuova violenza in centro: il tribunale ora la manda inEra balzata agli "onori" della cronaca dopo aver aggredito una dipendente del pronto soccorso del Santa Maria Goretti didurante lo scorso venerdì 9 agosto. La responsabile, unadi 28 anni, si era avventata senza alcuna ragione contro l'inserviente e, dopo averla spinta con forza contro un'inferriata, l'aveva letteralmente pestata, colpendola con dei forti pugni in pieno volto. Assistita all'interno del medesimo ospedale presso cui presta servizio, laaveva ricevuto una prognosi di 30 giorni, a causa delle serie lesioni riportate. Oltre questo episodio in particolare, tra l'altro, l'africana aveva opposto una strenua resistenza ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile diintervenuti sul posto dopo le segnalazioni ricevute. La ...

