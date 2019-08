Cosa sta facendo la Cina a Hong Kong

Ponte Morandi un anno dopo : Cosa resta del disastro di Genova del 14 agosto 2018 : Ponte Morandi, un anno dopo: erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando uno dei piloni del viadotto Polcevera di Genova collassa su se stesso provocando la morte di 43 persone, tra cui 3 bambini. A 365 giorni di distanza, si continua a indagare sulle cause e la dinamica del disastro che ha cambiato la storia della città ligure e dell'Italia, con video, perizie e studi di esperti.Continua a leggere

Ragazzo mastica un chewing-gum che esplode - Cosa vedono i genitori quando entrano nella sua stanza : Un Ragazzo che studiava chimica all’università era solito masticare i chewing-gum dopo averli immersi nel succo di limone. Una sera, dopo essere stato all’università, era tornato a casa portando con se un liquido dal laboratorio. Poi era andato nella sua stanza e si era messo a studiare al computer. Come ogni volta voleva immergere il chewing-gum nel succo di limone ma, probabilmente ha invertito i contenitori e lo ha immerso nel liquido ...

Cosa c’è stasera in TV : Diversi vecchi film, soprattutto: La guerra dei Roses, Lo squalo di Steven Spielberg e Django, quello originale del 1966 diretto da Sergio Corbucci

INSTAGRAM DOWN - NON FUNZIONA IN ITALIA E NEL MONDO/ Cosa sta succedendo? : INSTAGRAM DOWN, il social non FUNZIONA. Problemi in ITALIA, Napoli e Roma le più colpite, ma anche nelle altre capitali del MONDO.

GIORNALI/ Soldi pubblici alla "libera stampa" - Cosa succede con la crisi di governo : C'è un aspetto che meriterà attenzione nello sviluppo della crisi politica: l'atteggiamento dei GIORNALIsti e dei loro editori

Ilary Blasi pizzicata nel locale : "È imbarazzante sta Cosa" - con quale vip la beccano : Teo Mammuccari, classe 1964, ieri sera ha festeggiato in un ristorante di Sabaudia, il suo 55esimo compleanno. Tantissimi gli invitati accorsi per festeggiare l'amatissimo presentatore, tra i quali anche Francesco Totti e consorte. Ed è proprio con Ilary Blasi che Teo ha improvvisato un siparietto d

Dentro l’estate della Hunziker : che Cosa piace (davvero) a Michelle : Michelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMichelle Hunziker, una foto per l'estateMentre la maggior parte dei Vip si rilassa al ...

Icardi ha in testa solo la Juventus - l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma : Cosa manca per l’affare con i bianconeri : Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma ...

Cosa aspetta di sapere Mattarella. La crisi di governo vista dal Quirinale : Tutti lo invocano ma Sergio Mattarella prosegue nella sua linea di presidente notaio, tutt'al più arbitro, anche in questa concitata crisi agostana. A fronte delle diverse invocazioni giunte da più parti ad assumere decisioni per dirimere l'intricata situazione seguita alla scelta della Lega di ritirare la fiducia al governo Conte, il capo dello Stato intende mantenere il suo profilo istituzionale. Una distanza, per ora, resa ...

Uomini e Donne - Andrea : “Ecco Cosa ho fatto per riconquistare Teresa” : Uomini e Donne: come Andrea Dal Corso ha riconquistato Teresa Langella Teresa Langella e Andrea Dal Corso formano una delle coppie più solide nate all’ultima edizione di Uomini e Donne. Mentre molte altre sono scoppiate i due restano uniti e fanno progetti a lungo termine, come matrimonio e figli. Il loro percorso, però, non è […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea: “Ecco cosa ho fatto per riconquistare Teresa” proviene da ...

Matteo Salvini - Facebook choc! Ecco Cosa sta succedendo alla sua “mitica” pagina : Forse Matteo Salvini non aveva fatto bene i calcoli prima di questo colpo di coda al Governo Conte e all’alleanza gialloverde. Non aveva pensato, infatti, che molti italiani non si sarebbero fidati di questa mossa, che non l’avrebbero appoggiata. A dirlo sono i numeri, ma non quelli dei sondaggi, delle proiezioni elettorali o delle indagini a campione. Lo dicono i numeri della grande macchina del consenso leghista: la rete, i social network. Sta ...

Cosa c’è stasera in TV : Pallavolo maschile, Tony Renis e Domenico Modugno, l'ultimo "Ritorno a Futuro" e un film di Leonardo Pieraccioni, tra le altre cose

Bimba di 4 anni si sveglia la mattina con le gambe piene di lividi. I genitori scoprono qualCosa di devastante : Una bambina di quattro anni di nome Bo si è trovata a convivere all’improvviso con una situazione dal punto di vista medico molto difficile e complicatissima. Alla piccola era stata diagnosticata dal medico di famiglia una banale varicella. I genitori, visto che la malattia è molto comune tra i bambini e spesso termina senza lasciare nessun strascico decisero di curarla in casa. Durante il decorso della malattia però Bo aveva iniziato ...

Vede che ha un brufolo - lo schiaccia e sta per morire - Cosa accade è sconvolgente : Una ragazza di 21 anni, Katie Wright, di Austin, come tutte le ragazze della sua età aveva dei brufoli. Un giorno ne ha visto uno, vicino al sopracciglio, che le faceva molto male. Ha deciso di schiacciarlo e quello che le è accaduto lo ha raccontato al HuffPost : “La pressione e l’infiammazione erano insopportabili … Immaginatevi un carbone ardente che cerca di schizzarvi fuori dalla pelle, ecco cosa ho provato”. Questo è accaduto perché ...