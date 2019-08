WTA Cincinnati – Kerber eliminata all’esordio | la tedesca cede all’estone Kontaveit

WTA Cincinnati – Belinda Bencic si arrende per infortunio : Azarenka ai sedicesimi dopo un set : infortunio per Belinda Bencic che si ritira dalla sfida dei 32esimi di finale del WTA di Cincinnati: dopo aver vinto il primo set, Vika Azarenka avanza ai sedicesimi Dura appena 52 minuti il turno dei 32esimi di finale del WTA di Cincinnati fra Vika Azarenka e Belinda Bencic. Giusto il tempo di concludere il primo set, vinto 6-4 da Vika Azarenka, e giocare un game del secondo, prima che Belinda Bencic annunciasse il suo ritiro. La tennista ...

WTA Cincinnati – Sharapova supera il primo turno - eliminate Sevastova e Wozniacki : Bene Sharapova all’esordio del torneo WTA di Cincinnati: subito eliminate Sevastova e Wozniacki Si sono disputati tanti match del torneo WTA di Cincinnati nella notte. Dopo l’eliminazione immediata dell’azzurra Camila Giorgi, diverse campionesse sono sces in campo. Sevastova, numero 11 del ranking mondiale è stata eliminata dopo una battaglia terminata al terzo set e durata due ore e 38 minuti di gioco dalla rivale ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 12 agosto. Avanti Venus Williams e Maria Sharapova - fuori Giorgi e Wozniacki : Completata nel cuore della notte italiana la prima giornata di gare del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense nei dodici incontri disputati si sono verificate già alcune eliminazioni eccellenti. Purtroppo per i colori azzurri esce l’unica italiana in gara, Camila Giorgi, battuta con un netto 6-3 6-0 dall’ellenica Maria Sakkari. Esce anche la danese Caroline Wozniacki, reduce da un periodo no, che viene ...

WTA Cincinnati – Sabalenka trionfa in sciolteza all’esordio : Martic ko in due set : Sabalenka si aggiudica il match d’esordio al torneo WTA di Cincinnati: Martic ko in due set Ottimo esordio per Sabalenka al torneo WTA di Cincinnati: la tennista bielorussa ha trionfato contro la croata Martic, portandosi a casa un’importante vittoria. La numero 9 del raning WTA si è aggiudicata il primo turno del torneo statunitense in un’ora e 21 minuti di gioco, col punteggio di 6-1, 6-4 e attende adesso di scoprire ...

WTA Cincinnati – Camila Giorgi subito ko : l’azzurra asfaltata da Sakkari : Camila Giorgi cede a Sakkari all’esordio al torneo WTA di Cincinnati: l’azzurra eliminata in due set Esordio amarissimo per Camila Giorgi al torneo WTA di Cincinnati: la numero 51 del ranking mondiale femminile, migliore azzurra in classifica, ha ceduto in due set alla rivale Sakkari, dopo solo un’ora e 5 minuti di gioco. Giorgi è stata sconfitta col punteggio di 6-3, 6-0. Sakkari dunque vola ai 16esimi di finale nei ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : Camila Giorgi spazzata via in un’ora all’esordio da Maria Sakkari : Dura poco più di un’ora di gioco il torneo WTA Premier 5 di Cincinnati per Camila Giorgi: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra viene battuta in appena 65 minuti di gioco dalla greca Maria Sakkari, che si impone nettamente con il punteggio di 6-3 6-0 ed affronterà al secondo turno la ceca Petra Kvitova, numero 6 del seeding. Nel primo set si assiste ad una serie di break e controbreak, che dura cinque giochi: la prima a spezzare ...

WTA Cincinnati – Venus Williams si aggiudica il derby di casa : Davis ko in due set : Venus Williams trionfa al primo turno del torneo WTA di Cincinnati: battuta la connazionale Davis in due set Vittoria all’esordio per Venus Williams al torneo WTA di Cincinnati. La statunitense ha trionfato davanti al pubblico di casa contro la connazionale Davis, in un derby tutto a stelle e strisce. La sorella di Serena, ha trionfato in un’ora e 40 minuti, aggiudicandosi il match col punteggio di 7-5, 6-2 e staccando dunque ...

WTA Cincinnati – Esordio da dimenticare per Jelena Ostapenko : Putintseva trionfa al terzo set : Jelena Ostapenko sconfitta nel primo turno del WTA di Cincinnati: la tennista lettone si arrende a Yulia Putintseva dopo 3 set Ancora un altro match da dimenticare per Jelena Ostapenko. La tennista lettone, scivolata in posizione numero 75 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta all’Esordio nel WTA di Cincinnati dopo 2 ore e 26 minuti di gioco. Ostapenko, ex campionessa del Roland Garros, si è arresa al terzo set, battuta dalla ...

