Pisa | festino a base di alcol e droga | gravissima 16enne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Marco Della Corte La ragazza è finita in coma dopo una notte all'insegna degli eccessi in compagnia delle amiche, le forze dell'ordine sono alla ricerca del pusher Era giunta presso il pronto soccorso diin data 11 agosto 2019. Respiro pesante e viso profondamente segnato da una notte piena di eccessi. Altri sintomi erano forti fitte allo stomaco e vomito. Ha solo 16 anni la protagonista di questa triste vicenda che rischia di finire in tragedia. La ragazza si è sentita male dopo una notte di divertimenti in compagnia delle amiche, durante la quale hanno consumato grandi quantità die sostanze stupefacenti. Come leggiamo da La Nazione, il bollettino medico reso noto poco dopo il ricovero della giovanissima, lascia trasparire una situazione a dir poco critica: "Intossicazione da mix die sostanze stupefacenti". Una battaglia disperata quella della ragazzina ...

