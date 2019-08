Mondiali di basket 2019 – Adesso è ufficiale | Melli non sarà in Cina con gli azzurri

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) L’Italia della pallacanestro dovrà fare a meno di Nicolòai prossimidiche si disputeranno inNicolònon parteciperà alla FIBA World Cup. L’atleta, operatosi al ginocchio il 27 giugno scorso, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. A Niccolò vanno i migliori auguri di pronta guarigione e il grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in NBA. Dopo due giorni di riposo, i 15a disposizione del CT Meo Sacchetti si sono ritrovati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma per proseguire la preparazione in vista del Mondiale cinese. Oggi doppia seduta di allenamento. Domani, mercoledì 14 agosto, è in programma uno scrimmage contro il Venezuela, già affrontato e battuto sabato scorso nella Veronaball Cup. Le sessioni di allenamento a Roma saranno a porte ...

