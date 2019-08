I migliori ebook reader | guida all’acquisto 2019

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) Tempo di vacanze e di letture in spiaggia, in montagna o semplicemente a casa: quale migliortra i non pochi in commercio come lettore di romanzi voluminosi, libri di inchiesta o semplici racconti e ancora saggi? Per chi può fare a meno del classico odore della carta e della fisicità di un volume tutto in cellulosa, le soluzioni più tecnologiche sono servite in questaall'acquisto. Unnon è un tablet: sembrerebbe scontato precisarlo ma non è così. Proprio un libro in formato elettronico può pure essere letto da uno smartphone o un tablet appunto ma è con i dispositivi esaminati in questache l'esperienza garantita è quella più vicina possibile, appunto, ad un volume di carta. La tecnologia denominata e-ink è quella che propone i testi sul display in bianco e nero, senza stancare gli occhi come nel caso di uno schermo di qualsiasi device ...

