Formula 1 – Verstappen la tocca piano | “dispiace per Gasly | ma non mi interessa chi sia

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Maxtaglia corto sulla ‘retrocessione’ diin Toro Rosso: il pilota olandese ha spiegato di non avere interesse in chi sia il suo compagno di scuderia, l’importante è che porti punti utili alla Red Bull In casa Red Bull si pensa in grande. La scuderia di Milton Keynes aveva l’intenzione di consolidare la sua terza posizione nel Mondiale dietro Mercedes e Ferrari, ma i risultati ottenuti da Max, nonostante una monomoposto meno performante delle due rivali, possono far alzare l’asticella. Per questo motivo, per il finale di stagione, il deludente Pierreverrà rimpiazzato da Alex Albon, nella speranza di accumulare più punti possibili con la nuova coppia e magari rilanciarsi in ottica costruttori. La ‘bocciatura’ diha destato grande sorpresa in molti, ma non in Maxche in un solo colpo ha liquidato l’ex ...

