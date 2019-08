Fabio Testi innamorato di Lisa | 48 anni più giovane | “Gli anni non contano”

Chi è Lisa Agnelli - la nuova fidanzata di Fabio Testi che ha 47 anni in meno di lui : Fabio Testi è di nuovo innamorato. La fortunata è Lisa Agnelli, artista veronese che ha ben 47 anni in meno di lui. Divo degli anni Settanta e playboy, Fabio Testi oggi ha 77 anni, ma non ha peso un briciolo del suo fascino. Così tanto da riuscire a sedurre anche ragazze molto più giovani. L’ultima fiamma è Lisa Agnelli, violinista che vive in provincia di Verona e ha 30 anni, ossia ben 47 in meno dell’attore.\\ La coppia è stata paparazzata da ...