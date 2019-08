Ci sono più di 500 migranti bloccati in mare

Non ci sono più i contadini di una volta : Daniela Uva Applicazioni digitali e droni, sistemi Gps e creatività: anche gli agricoltori italiani sono diventati hi-tech Monitorare la nascita dei vitellini e il benessere delle mucche al pascolo attraverso lo schermo di uno smartphone, coltivare frutta, verdura ed erbe aromatiche in serre intelligenti di nuova generazione. E, ancora, installare una mini stazione meteo nel terreno, per contrastare le malattie delle piante. sono ...

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"

In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

“Ci sono cose più importanti”. Taylor Mega si racconta a cuore aperto : spunta il retroscena sul suo passato : Ormai Taylor Mega la conosciamo tutti: se deve dire qualcosa la dice senza problemi, senza stare a pensare ai possibili commenti e critiche. Lo avevamo capito quando, in occasione del lancio della linea di costumi che produce, aveva dichiarato di voler portare direttamente lei i primi tre pezzi acquistati ai primi tre clienti. Subito il web si era rivoltato: lei ha tirato dritto, rispondendo per le rime a tutti quanti e zittendo tutti gli ...

**Governo : Salvini - 'i no sono diventati troppi - dignità vale più dei ministeri'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "I no sono diventati troppi... La dignità e la concretezza valgono più dei ministeri". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania parlando della crisi di governo.

Calcio - studio su geni e infortuni : i giocatori del Napoli sono tra i più in salute d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha analizzato ...

MotoGp - niente più gesti scaramantici per Valentino Rossi? Il Dottore svela : “mi sono fatto male…” : Il pilota pesarese ha analizzato la giornata di libere in Austria, svelando anche un piccolo retroscena sulla diminuzione dei gesti scaramantici Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi oggi a Spielberg, il pilota della Yamaha ha chiuso all’undicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, lamentando problemi di accelerazione e di degrado gomme. AFP/LaPresse A parte questo però, le sensazioni sembrano ...

Gli allarmi sul clima dell’Onu sono sempre più catastrofici - e c’è una ragione : Sta diventando uno stress compulsivo. Quello dell’Ipcc intendo. Era nato, come consulente tecnico-scientifico, a supporto di due commissioni delle Nazioni Unite – l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omn) e il programma dell’Onu per l’Ambiente (Unep) – nello studio del clima. A differenza di que

Salviettine per bimbi - quali sono veramente prive di sostanze pericolose? Altroconsumo analizza le marche più note : Salviettine umidificate per i bambini analizzati da Altroconsumo, che ha osservato 30 diversi marchi per valutarne la qualità e scoprire cosa contengono. Identificando ben 125 ingredienti diversi, non sempre sani. Come per altri prodotti il consiglio finale ai consumatori è quello di imparare a leggere l’etichetta, più corta è, meglio è, “ma soprattutto non dimenticare mai che le Salviettine, utilissime quando si è in viaggio o fuori ...

Massimo Boldi : "Dopo la De Nardis - tante belle ragazze si sono presentate : cercavano popolarità più che il mio affetto" : Massimo Boldi ha concesso un'intervista al settimanale Oggi al quale si è aperto, parlando della sua vita sentimentale allo stato attuale. L'attore e comico 74enne, dopo la morte dell'amata moglie Marisa Selo, ebbe una lunga relazione con l'attrice Loredana De Nardis, terminata dopo circa 14 anni, dopo la pubblicazione di una serie di foto che ritraevano l'attrice in compagnia di un altro uomo. All'epoca, seguì anche un botta e risposta, a ...

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone : ‘Pamela non esiste più - oggi sono Paola Pireddu’ : C’era una volta Pamela Prati, poi è arrivato Mark Caltagirone e lo tsunami mediatico che ne è seguito ha travolto la showgirl, che oggi decide di ripartire da Paola Pireddu, il suo nome di battesimo: “oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome ...

«Pamela non esiste più - oggi sono Paola Pireddu» : la rinascita di Pamela Prati (che gira anche un film) : Pamela Prati è rinata. Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, l'uomo fittizio che avrebbe dovuto sposare lo scorso giugno, la voglia di riprendere in mano la sua vita è forte, impellente come ...