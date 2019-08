Cgil,Cisl,Uil:da crisi rischio crescita

In una nota unitariae Uil esprimono grande preoccupazione per l' instabilità politica che "può ulteriormente ridurre le condizioni per ladel Paese, aggravare la situazione economica e sociale del mondo del lavoro e dei pensionati,non far svolgere alcun ruolo al nostro Paese nella costruzione di un'Europa sociale". Servono "risposte immediate, di un governo nel pieno delle sue funzioni, non si possono più aspettare le alchimie della politica", incalzano i tre sindacati confederali.(Di martedì 13 agosto 2019)