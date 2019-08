A Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo | date fastidio | arrendetevi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Caro), caro) e cari tutti voi giornalisti e scrittori sotto scorta ma si, io credo che, alla fine, di fronte all’evidenza delle minacce recenti di personaggetti e alla loro accuse dolosamente false forse sia meglio farvi ammazzare e amen.Cosa state a darvi pena, limarvi il cuore e amareggiarvi per le accuse, i tentativi continui di delegittimazione del vostro impegno! Fatevi ammazzare e facciamola finita.Ma sì, fatevi ammazzare come piacerebbe a chi insinua, offende o peggio ancora isola con l’indifferenza ed il dubbio qualunque cosa voi facciate o scriviate.Ma, mi raccomando, non solo fatevi ammazzare voi. Aggiungeteci i vostri straordinari uomini delle scorte .Si loro, che anche questi danno parecchio.Loro che certo non lo fanno per denaro di stare lì con voi giorno e notte, ma per difendere l’idea che ...

