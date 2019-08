Salmo VS Luchè Sei Fedez 2 0! | marito Ferragni | La gara dei pistolini

Salmo risponde a Luché : 'Live fai schifo - non ti azzardare a parlare di musica con me' : Non accenna a placarsi e si fa sempre più acceso lo scontro social che da qualche giorno sta coinvolgendo due pesi massimi del rap game italiano, ovvero Salmo e Luché . Nel pomeriggio di oggi, dopo aver ricevuto un'ulteriore frecciatina da parte del collega campano, Salmo ha deciso di diffondere un lungo video-messaggio in risposta alle numerose accuse ricevute, inclusa quella di aver censurato un commento del collega sulla sua pagina Instagram ...

Salmo e Luché - nuovo scontro : 'Sei Fedez 2.0 - eri contro la trap e ora devi collaborarci' : Buone notizie per Salmo: nel primo pomeriggio di oggi la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha infatti certificato il prestigiosissimo traguardo del quarto disco di platino di "Playlist", ultimo album solista del rapper sardo pubblicato nel novembre del 2018 e da allora mai fuori dai piani alti delle classifiche musicali di vendite e di ascolti in streaming. La notizia non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore per l'uomo ...