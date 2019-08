Raggi | arriva programma recupero spazi di via dei Lucani

Arsenal - accordo Raggiunto per David Luiz : colpo anche per la fascia - arriva un ex obiettivo del Napoli : Chelsea e Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners del difensore centrale brasiliano David Luiz, per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro. Lo rende noto la Bbc. Il giocatore sosterrà già in giornata le visite mediche di rito. Per rinforzare il reparto arretrato l’Arsenal ha fatto sapere di aver preso anche, dal Celtic Glasgow, il 22enne terzino sinistro Kieran Tierney, per 25 milioni di ...

M5S - il mandato zero esclude Raggi - Appendino e gli altri sindaci. Ma per loro arriva l’opportunità delle liste civiche : “Le poltrone non ci interessano. Pensiamo ai prossimi 2 anni di amministrazione”. Chiara Appendino e Virginia Raggi scivolano via, con le stesse parole, dal dibattito sul “mandato zero” che sta impazzando all’interno del Movimento 5 Stelle. La domanda, dopo il post di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, è una sola: il debutto nelle istituzioni, da consigliere comunali, delle attuali prime cittadine di Torino e ...

Nuove regole M5S : arriva il mandato zero. Raggi e Appendino non più ricandidabili : La svolta di Luigi Di Maio sulla deroga al doppio mandato miete vittime eccellenti: Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindaci di Roma e Torino, non potranno più ricandidarsi. Dal 2021 saranno...

Raggi : filobus stanno arrivando - proseguono collaudi tratta Laurentina-Tor Pagnotta : Roma – “proseguono i collaudi di Atac sul corridoio della mobilita’ Eur Laurentina-Tor Pagnotta nel quadrante sud di Roma, test che si svolgeranno anche questo fine settimana. Nella fase di pre-esercizio i filobus circolano su questa corsia riservata e dedicata che molto presto sara’ aperta al trasporto pubblico”. Cosi’ il sindaco di Roma , Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Tre linee saranno al ...

Atalanta - arriva Muriel : accordo Raggiunto - costerà 15 milioni : Muriel Atalanta- Primo colpo di mercato in casa Atalanta. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, i nerazzurri hanno chiuso il primo acquisto in vista della prossima stagione. Affare fatto con il Siviglia per il passaggio di Muriel in nerazzurro. accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Muriel andrà […] L'articolo Atalanta, arriva Muriel: accordo raggiunto, costerà 15 milioni proviene da Serie A News ...

