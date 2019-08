Nubifragio nel Verbano e in alta Val d' Ossola | quattro feriti

Maltempo Piemonte : Nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, ...

Nubifragio nella notte su Genova : tanti disagi - voragine inghiotte un'automobile : Un forte temporale ha colpito nella notte la Liguria centrale, interessando in pieno la città di Genova. Pioggia intensa, vento, fulmini e grandine hanno imperversato a più riprese sul...

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : Nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo in Puglia : Nubifragio nel Foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Nubifragio su Pescara : macchine sommerse nel parcheggio dell'ospedale (VIDEO) : Un violentissimo Nubifragio accompagnato da una grandinata di grosse dimensioni ha colpito nel primo pomeriggio Pescara e dintorni, come vi abbiamo mostrato in precedenti articoli. I danni sono...

Maltempo - Nubifragio su Milano : strade allagate - traffico nel caos : Un nubifragio si sta abbattendo in prima serata su Milano e l'hinterland. Pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Violento maltempo in Piemonte : Nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Maltempo al Nord - Nubifragio a Milano. Allarme frane nel Torinese : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

