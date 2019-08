Napoli nella morsa del caldo | tuffi a mare e corsa ai condizionatori

Juventus-Napoli - niente tagliandi ai nati in Campania : club bianconero nella bufera per… “razzismo pratico applicato” : La decisione della società campione d’Italia di vietare la vendita dei biglietti per il big match ai nati in Campania ha fatto scoppiare una clamorosa polemica bufera sulla Juventus, dovuta ad una scelta alquanto singolare assunta dal club bianconero per quanto riguarda il big match con il Napoli in programma il 31 agosto all’Allianz Stadium. Tano Pecoraro/LaPresse La società del presidente Agnelli ha deciso di vietare la ...

Napoli - paura ai Ponti Rossi : stesa nella notte - trovati 4 bossoli : A mezzanotte e mezza circa in via Santa Maria ai Monti, nella località nota come Ponti Rossi, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco all'altezza del civico numero 278. I...

Ranking Uefa - il Napoli nella Top 20 - la classifica aggiornata : Nuova stagione alle porte e nuovo Ranking per club pronto a ripartire. Il punteggio tiene conto, delle ultime cinque stagioni e quest’anno il Napoli ha scartato 22.000 punti, un’enormità, che risalivano alla semifinale europea raggiunta con Rafa Benitez. Grazie ai 18.000 aggiunti nell’ultima stagione, però, il Napoli si tiene in alto con 62.000 complessivi ed evita un crollo in classifica. Il club azzurro infatti resiste ...

Elmas neo acquisto del Napoli - nella top 50 Uefa under 21astri nascenti del calcio europeo : Top 50 Uefa under 21, c’è Elmas del Napoli Elif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone è presente nella top 50 pubblicata dall’Uefa Uefa.com ha chiesto ai propri reporter di selezionare 50 astri nascenti del calcio europeo, tra di loro c’è Elif Elmas, centrocampista macedone della SSC Napoli. Top 50 under 21 Uefa Yunus Akgün (TUR, 19 anni – Galatasaray) Benoît Badiashile (FRA, 18 – ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Napoli : bambino morto nella piscina - pronti gli avvisi di garanzia : Si va dal proprietario del locale, ai due sfortunati (e coraggiosi) animatori, per arrivare poi ai due genitori (mai come in queste ore straziati dal dolore per la perdita del proprio...

Mattino : 1500 abbonamenti emessi dal Napoli nella prima giornata di vendita : È partita ieri la nuova campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2019/2020, una campagna definita dalla società con i “fuochi d’artificio”, e pare che sia proprio così stando ai numeri registrati nella prima giornata. Il sito del Napoli riporta i dati della prima giornata di vendita, che sono cresciuti del 90% rispetto all’ultima campagna abbonamenti del 2017/2018 (nel campionato 2018/19 la società non emise gli ...

Napoli - choc al matrimonio : bimbo di 4 anni cade nella piscina e muore davanti agli sposi : Tragedia a Pozzuoli (Napoli) dove un bambino di appena 4 anni è morto annegato ieri sera nella piscina del lido ?Kora? di Lucrino durante un matrimonio. Il piccolo Davide...

Ag. Gaetano : “Il sogno é quello di rimanere nella rosa del Napoli - ma non escludo nulla” : Nel pomeriggio di TMW Radio, Giulio Dini, procuratore di Gianluca Gaetano ha parlato del futuro del giovane assistito: “Il ritiro è cominciato con idee precise, ma strada facendo sta dando tante risposte convincenti. L’allenatore lo sta impiegando tra i centrali davanti alla difesa, non era stato entusiasta della posizione ma la sua risposta è stata notevole, si sta mettendo in evidenza. L’idea sarebbe quella di rimanere, ...

Napoli accoglie De Crescenzo : commozione per i funerali nella basilica di Santa Chiara : La città omaggia l'ingegnere filosofo che aveva espresso la volontà di tornare. L'assessore Daniele: "Gli intitoleremo vico Belledonne"

Far West nella notte di Napoli : rapina con sparatoria al centro scommesse - ferito dipendente : QUARTO - Una rapina a mano armata con sparatoria è avvenuta ieri sera dopo la mezzanotte in via Campana, in una sala scommesse nei pressi dell'ingresso dello svincolo della Strada Statale...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

Napoli-Pepé - SKY – Passi avanti nella trattativa : il Lilla apre allo sconto e all’inserimento di una contropartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...