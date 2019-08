Maltempo | frana in Valchiavenna | chiusi i passi Spluga e Maloja

Maltempo in Val d’Ossola : nubifragio causa una frana a San Domenico - strada chiusa : Il Maltempo che colpisce da diverse ore il Piemonte ha investito anche la zona della Val d'Ossola. A San Domenico di Varzo (Ossola) una frana ha investito la sede stradale mentre sulla Statale 659 sono caduti dei massi. I tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine hanno chiuso la strada al traffico. L'arteria è stata poi aperta dopo la messa in sicurezza.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte.

Maltempo : chiuso per frana il passo del Gavia : E' chiuso non solo alle auto ma anche ai pedoni il passo del Gavia fra San Antonio e Santa Caterina Valfurva a causa della frana del Ruinon che minaccia la strada. Negli ultimi giorni la strada era stata chiusa di notte e aperta, al solo traffico delle auto fra le 7 e le 21. Le verifiche dei geologi hanno pero' fatto decidere per la chiusura definitiva.

Maltempo Lombardia - frana nel Lecchese : "Chiederemo lo stato d'emergenza" : "Chiederemo lo stato d'emergenza quanto prima e l'integrazione dei fondi del Dipartimento della protezione civile dal momento che le zone colpite sono le stesse. Regione Lombardia si sta già attivando per le prime opere di ripristino in somma urgenza": lo ha dichiarato l'assessore al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, a seguito degli ultimi episodi di forte Maltempo e dissesto

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana di fango investe il paese - 200 sfollati [LIVE] : Sono 200 gli sfollati a Casargo, in provincia di Lecco, a causa della frana di ieri che ha inondato di fango il centro del paese. Gli abitanti costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell'istituto alberghiero. Resta alta l'attenzione per il Maltempo nel Lecchese. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada principale, la SP67, che dovrebbe essere ripristinata e che da Taceno sale verso Premana, ancora

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana investe il paese - 50 persone evacuate [LIVE] : Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha sferzato l'Alta Valsassina investendo il paese. L'allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, dove il fango ha travolto una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm.

Maltempo : riaperta la statale 51 dopo la frana a Cortina : La strada statale 51 "di Alemagna" è stata riaperta al traffico in località Acquabona, nel comune di Cortina d'Ampezzo (BL), dopo la chiusura causata da una frana nel pomeriggio di oggi. Lo rende noto Anas. Il movimento franoso è stato causato dall'intenso Maltempo delle ultime ore.

Maltempo - frana vicino Cortina : chiusa la statale di Alemagna : Forte Maltempo nel Bellunese dove si stanno verificando violenti temporali. Il Maltempo interesserà il Veneto anche domani, come prevede l'Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale. A causa di una colata di fango e detriti, in località Acquabona nei pressi di Cortina d'Ampezzo (Belluno), è stata chiusa temporaneamente la statale 51 di Alemagna. Lo rende noto l'Anas che segnala come il traffico è

Maltempo - vento e pioggia colpiscono la Lombardia : allagamenti a Milano - frana sulla Gardesana e alberi caduti a Bergamo : I temporali colpiscono la Lombardia. Nel primo pomeriggio vento e pioggia sono arrivati a Milano, provocando la caduta di rami di alberi, allagamenti di cantine e di alcune strade che hanno creato disagi al traffico. Prima il Maltempo aveva colpito la zona orientale della Regione: sulla statale Gardesana occidentale, in provincia di Brescia, una frana ha investito la strada all'altezza di Limone sul Garda. A Bergamo invece le raffiche

Forte Maltempo in Lombardia : frana interrompe la strada statale Gardesana : Infiltrazioni d'aria più fresca in quota che precedono un più marcato cavo d'onda atlantico atteso nella giornata odierna hanno determinato lo sviluppo di temporali prefrontali nel corso della

Maltempo Trentino : violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l'ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L'episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola