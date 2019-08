Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019)– “E’ unal polpaccio che lo terra’ fuori per un po’. Non voglio fare previsioni su quando rientrera’, di sicuro non ci sara’ mercoledi’ e stara’ fuori un paio di settimane, poi si vedra'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore Jurgensull’rimediato dal portiere contro il Norwich, dubbi ancora sui tempi di recupero. “Ho letto che stara’ fuori un mese e mezzo e roba del genere ma non ha avuto molti infortuni in carriera per cui aspetterei un attimo di vedere come procede il recupero”, aggiunge il tecnico del Liverpool.sarà sicuramente assente per la Supercoppa Europea di mercoledì col Chelsea.L'articolo, glida…CalcioWeb.

DiMarzio : #Liverpool, le parole di #Klopp sull'infortunio di #Alisson ?? - CalcioWeb : Infortunio #Alisson, gli aggiornamenti arrivano da... #Klopp - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Liverpool, le parole di #Klopp sull'infortunio di #Alisson ?? -