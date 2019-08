Hong Kong, la tensione resta altissima

Sono cinquemila i manifestanti che protestano bedati all'aeroporto dicontro il governo locale e la Cina. Le autorità locali invitano i passeggeri presenti a lasciare il terminal prima possibile.alta anche in città, dove si contano circa 40 feriti negli scontri di ieri con la polizia, armata di fucili con proiettili a cuscinetto e -oggianche di cannoni ad acqua. In Rete video degli scontri: la polizia manganella i dimostranti e spara; colpita in un occhio, una giovane rischia di perderlo(Di lunedì 12 agosto 2019)