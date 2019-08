Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma, 12 ago. (AdnKronos) – Ritorno anticipato dalle vacanze per. “O almeno ci provo” dice nelle storie di Instagram, lamentandosi di avere il biglietto aereo, ma di non riuscire a partire in un video, accompagnato da un brano di Vasco Rossi ‘io sono ancora qua… Eh già’. Era in vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici a Mykonos nell’arcipelago delle Cicladi, quando per “un’emergenza – non specifica quale – si è ritrovata a doverprima del 16 agosto a casa a Milano”. “Se ci” precisa. L'articolo: “Ho un’emergenza ma nona casa” CalcioWeb.

News24Italy : #Aurora Ramazzotti: 'Ho un'emergenza ma non riesco a tornare a casa' - Notiziedi_it : Aurora Ramazzotti deve interrompere le vacanze per una “emergenza” - zazoomblog : Aurora Ramazzotti emergenza in Italia devo tornare- Assurdo bloccata da Easyjet! - #Aurora #Ramazzotti #emergenza… -