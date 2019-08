Salvini non faccia il fenomeno Il fallimento del governo è anche suo

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Le coalizioni disono bestiacce e si fa fatica a tenerle insieme (o a formarle) in tutto il mondo.Infatti Sz a Madrid non ci sta riuscendo (allo stato Podemos non vuole allearsi con i socialisti) e Netanyahu ha gettato la spugna (il suo ministro della Difesa Avidgor Lieberman gli ha negato il sostegno numericamente decisivo), con il risultato che Israele torna a votare dopo l’estate e la Spagna rischia di fare la stessa fine, esito invece già certo per l’Austria, dove l’alleanza tra popolari e sovranisti è andata in mille pezzi dopo lo scandalo Sträche.Non deve quindi sorprendere troppo l’esito dell’esperimento italiano, molto probabilmente già scritto in partenza.È però assai discutibile la lettura che ne propone il leader della Lega, che, in buona sostanza, imputa all’intransigenza ...

