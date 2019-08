Salvini | No ad ammucchiate

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano numerose telefonate all'insegna della poltrona, per un'ammucchiata per non mollare la poltrona". E' quanto ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteoche ha definito di "uno squallore imbarazzante l'appello di Renzi ai Cinque Stelle".

