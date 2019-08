Suicida in carcere Jeffrey Epstein | il miliardario accusato di abusi e traffico di minori

Il finanziere Jeffrey Epstein si è Suicidato in carcere : Era stato arrestato lo scorso 6 luglio con l'accusa di traffico di minorenni e abusi

Usa - Suicida in carcere Jeffrey Epstein : 15.47 Il finanziere americano Jeffrey Epstein si è suicidato nel carcere di Manhattan dove era detenuto. Era accusato di aver sfruttato sessualmente per anni decine di minorenni con un sistema elaborato, sistematico e predatorio. Le violenze sono avvenute tra il 2002 e il 2005:Epstein era stato già denunciato ma ne era uscito con un accordo controverso con il procuratore della Florida. Le nuove accuse riguardavano violenze accadute a New York. ...

Imputato per omicidio si Suicida in carcere. La famiglia : “Dall’accusa nessuna pietà” : I familiari di Stefano Monti, morto suicida in carcere il 19 giugno, puntano il dito contro l'accusa: "Ci saremmo aspettati un gesto, una parola di pietà e misericordia dall'accusa. Chiediamo rispetto per noi e per Stefano Monti, morto da innocente, nella speranza che la sua estrema decisione, che ci ha distrutti, quantomeno valga per il futuro a rendere più equo il percorso processuale che altri imputati dovranno subire".Continua a leggere

Bologna : Suicida in carcere Stefano Monti - accusato dell’omicidio del buttafuori Valeriano Poli : Si è suicidato in carcere Stefano Monti, cinquantanovenne arrestato nel giugno scorso con l’accusa di essere l’omicida del buttafuori Valeriano Poli ucciso il 5 dicembre 1999 a due passi da casa, alla Foscherara, Bologna. Monti, finito dietro le sbarre diciannove anni dopo il delitto, si è tolto la vita impiccandosi nel carcere della Dozza di Bologna. A dar notizia del suicidio è stato il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe). ...

Cosenza : uccise ex fidanzata nel Milanese - si Suicida in carcere : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Arturo Saraceno, condannato a 15 anni per aver ucciso la ex fidanzata Debora Fuso, si è ucciso ieri nel carcere di Rossano (Cosenza) impiccandosi con la cintura dell’accappatoio. Lo confermano fonti carcerarie. Il 36enne era stato condannato in appello a 15 anni di carc

Imputato per un 'cold case' si Suicida nel carcere di Bologna : Si chiama Stefano Monti, 59 anni, ed era Imputato per omicidio in un 'cold case', il detenuto che questa mattina si è impiccato nel carcere della Dozza di Bologna. La prossima settimana (il 26 giugno) era prevista la sentenza della corte di assise dopo che la difesa aveva chiesto l'assoluzione di Monti in replica alla procura che ne aveva sollecitato la condanna all'ergastolo. Monti era stato arrestato nel giugno 2018, dopo 19 anni dai ...