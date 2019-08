Real tenta Neymar | Icardi rimane un rebus

Nicolas Cage i miei cobra Reali hanno tentato di uccidermi : L’attore Nicolas Cage non è nuovo a dichiarazioni particolari e le sue strane abitudini sono famose. Recentemente ha però rivelato che possedeva due cobra reali, degli animali non propriamente domestici, hanno cercato più volte di ucciderlo ma lo hanno anche ispirato nella sua recitazione. L’attore come riporta l’Independent, ha rivelato al New York Times che:“Avevo due cobra reali ma non erano felici. Avrebbero cercato di ipnotizzarmi ...

La Juve impegnata nel disperato tentativo di battere la concorrenza del Real per Pogba : La Juventus, consapevole che i punti nevralgici della rosa fossero la difesa e il centrocampo, si è già mossa per puntellare entrambi. In difesa si è assicurata Merih Demiral del Sassuolo e Cristian Romero del Genoa e adesso sta trattando con l’Ajax per Matthijs de Ligt. L’operazione è avviata sui giusti binari perché Fabio Paratici ha raggiunto l’accordo economico con il diciannovenne capitano dei lancieri e tra l’offerta degli acquirenti e la ...

Atalanta - la conferma di Gasperini : “tentato dalla Roma - adesso voglio il Real Madrid” : “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se la Roma poteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ...