Qualcomm Kona | primo benchmark di Snapdragon 865

Fonte : surface-phone

(Di sabato 10 agosto 2019) Recentemente,ha dato una prima prospettiva delle prestazioni di865, il SoC top che alimenterà la maggior parte degli smartphone top di gamma Android nel 2020.Il nuovo processore è stato da poco aggiunto al database Geekbench su un device di test chiamato “for arm 64”.è il nome in codice di quello che alla fine dovrebbe essere865 e i chip rivelati sono ben due:: SoC senza modem 5G.55: SoC con modem 5G. Ilnon ha diffuso particolari dettagli sul nuovo chip di. Più precisamente sappiamo quanto segue: Processore octacore. Frequenza base di 1,80 GHz. Aumento delle prestazioni intorno al 15-20% rispetto al predecessore. Il test è stato effettuato con Android Q (versione 10). Conclusione La piattaforma865 sarà presentata nei prossimi mesi e supporterà le RAM LPDDR5X ...

Fanatical_2019 : Snapdragon 865 'Kona', primo benchmark per la piattaforma mobile top di gamma - Stefanex92 : RT @HDblog: Snapdragon 865 'Kona', primo benchmark per la piattaforma mobile top di gamma - HDblog : RT @HDblog: Snapdragon 865 'Kona', primo benchmark per la piattaforma mobile top di gamma -