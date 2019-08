I 10 buddy movie fondamentali

(Di sabato 10 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=0iJ8I-atW6Y Dall’intersezione tra la commedia screwball e il poliziesco nasce il, genere ibrido che mette insieme personalità contrastanti con fini comici ma fornendogli anche un obiettivo tipico del cinema di genere (un caso da risolvere, una fuga da portare a termine, una minaccia da neutralizzare). Come nella commedia sofisticata, la riuscita del film si appoggia tantissimo sulla qualità della sceneggiatura e sulla chimica dei protagonisti, cioè quanto riescono a volersi bene mentre si manifestano odio e quanto sono affilate le frecciatine che si lanciano. Fast & Furious – Hobbs & Shaw, uscito questa settimana, è esattamente questo, unin piena regola, in cui la chimica tra il grosso e il secco, l’americano e l’inglese, il preciso e il burino regge un intrigo di spionaggio e caccia ai criminali. Dwayne Johnson e ...

